Операторы связи начали компенсировать отключения мобильного интернета

«Мегафон» и «Билайн» упростили процедуру возврата средств абонентам, столкнувшимся с отключениями связи, сообщает РБК. Однако воспользоваться новыми услугами сможет только часть клиентской базы операторов.

30 марта «Мегафон» запустил услугу «5G Режим» стоимостью 199 рублей в месяц. Абоненты смогут раз в месяц заполнять форму, указывая место и продолжительность отключений интернета. Оператор проверит данные и возместит стоимость услуг если установит, что отключение было или вводился режим белых списков , последний так же засчитывается как неработающий интернет.

«Билайн» 26 марта ввел упрощенный возврат средств для абонентов тарифов Вее. «Возврат осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку или обоснований. Мы возвращаем абонентскую плату за тот день, когда пользователь запросил возврат. Его можно получить 50 раз в течение года», — пояснил представитель компании.

Ранее для компенсации требовалось зафиксировать сбой через службу поддержки, составить претензию на основании закона «О защите прав потребителей» и подать документ в салоне. Срок рассмотрения заявки составлял до 30 дней.

Жители России с мая прошлого года регулярно сталкиваются с ограничениями мобильного интернета. В марте этого года почти на три недели была ограничена работа сети в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы меры для обеспечения безопасности». Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский называл отключения мобильного интернета «новой нормальностью» в условиях существующих угроз безопасности. Кроме того, с февраля 2026 года операторы по закону фактически не несут ответственности за отключение связи, если это было сделано по требованию ФСБ.