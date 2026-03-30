Курьерский беспредел: москвичей предупредили о росте цен на доставку

Работодатели будут вынуждены увеличивать зарплату курьерам после ухода с рынка 15 тысяч работников из-за несоответствия стандартам, заявил НСН Дмитрий Галочкин.

В Москве курьеры вынуждены нарушать правила дорожного движения, что приводит к хаосу и угрожает жителям, в отрасли наводится порядок, что неизбежно увеличит сроки доставки и скажется на ценах, заявил НСН президент Общероссийского объединения профсоюзов Дмитрий Галочкин.

15 тысяч курьеров лишились работы из-за несоответствия стандартам Москвы, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Тем не менее, по сравнению с 2024 годом курьеров в столице стало на 25 тысяч больше – уже 125 тысяч, и в дальнейшем это число вырастет за счёт роботов, пообещал чиновник, передает «Коммерсант». Он добавил, что к 2030 году, по прогнозам, понадобится около 300 тысяч курьеров. Галочкин уверен, что необходимо идти по пути увеличения альтернативных способов доставки.

«В Москве сложно работать, требуется оперативность доставки, курьеры используют самокаты и велосипеды. Это вызывает недовольство и риски для жителей. Для развития курьерской истории драйвером будет увеличение спроса на доставку, при этом у людей может появиться осознанность, понимание того, что быстрая доставка не должна приводить к беспределу на дорогах и тротуарах. Правила нарушаются ежедневно. Должна быть шкала правонарушений, если мигрант постоянно нарушает, должна быть депортация. В связи с этим все задумаются об альтернативах, чтобы ограничить рост курьерских служб. По этой причине вырастет цена доставки, что как раз и уменьшит спрос. Это логичный путь ужесточения требований к курьерам и доставке и увеличения цены», - объяснил он.

По его словам, работодатели вынуждены будут еще больше увеличить зарплату курьерам, а также делать ставку на россиян.

«Работодатели будут вынуждены увеличивать зарплату курьерам, так как на рынке труда будет меньше работников. Это тоже скажется на цене услуг. Должны быть приоритеты по рабочим местам для россиян. Россияне смогут прийти в эту отрасль, если зарплата будет еще выше. Необходимо создавать такие условия, чтобы хотели работать именно россияне. Спрос на курьеров есть, рынок динамично развивается», - добавил он.

А в будущем необходимо разрабатывать и другие варианты доставок, подчеркнул Галочкин.

«Роботы в центре Москвы уже появились, но у этого есть ограничение в виде дорог, бордюров. Я думаю, что будут новые решения. Доставка с помощью беспилотников – это тоже еще большие ограничения, тут требуются жесткие правила, но перспектива у такого способа есть. В будущем к такому способу доставки мы можем прийти. Искусственный интеллект может взять на себя пилотирование этих дронов. Еще один вариант – шаговая доступность точек получения товаров», - заключил собеседник НСН.

