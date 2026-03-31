Специалисты Социального фонда России предупредили граждан о случаях, при которых возможна приостановка выплаты пенсии.

Одной из причин является ситуация, когда человек не получает пенсию в течение шести месяцев подряд, сообщает ИА DEITA.RU.

В таком случае выплаты могут быть временно приостановлены или прекращены до выяснения обстоятельств. Например, если гражданин ранее получал пенсию через почту, но перестал приходить за ней или не открыл дверь почтальону при доставке, что считается недееспособностью или уклонением от получения пенсии.

Если же пенсия поступает на банковский счет, то наличие средств на нем считается фактическим получением выплаты, независимо от того, снимает ли пенсионер деньги или оставляет их на счету. В случае, если по какой-либо причине счет был закрыт, на который приходили выплаты, необходимо открыть новый счет и обязательно сообщить реквизиты в Соцфонд.

Сделать это можно через интернет, что значительно упрощает процесс. При смене места проживания важно своевременно сообщить новый адрес, чтобы пенсия продолжала доставляться по почте без задержек. Приостановка выплаты также возможна в ряде других ситуаций. Например, пенсии по инвалидности могут быть прекращены при неявке на переосвидетельствование в специализированное медико-социальное учреждение.

Аналогично, пенсии по случаю потери кормильца могут быть приостановлены, если получатель достиг совершеннолетия, окончил школу и не предоставил справку о наличии очной формы обучения в вузе или колледже. Это стандартные требования для подтверждения актуальности статуса студента или учащегося.

Для восстановления выплаты пенсионер должен подать заявление через портал госуслуг или лично обратиться в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Важно подчеркнуть, что, когда выплаты приостанавливаются и затем возобновляются — невыплаченная сумма за период простоя не исчезает. Пенсия переплачивается полностью за весь срок, пока гражданин не восстановит право на получение выплат, и вся недополученная сумма возвращается.