Аномальное тепло ударило по финансам россиян

С января 2026 года жители страны купили свыше 20 миллионов упаковок антигистаминных препаратов. Общая сумма расходов на них превысила 6 миллиардов рублей, сообщает Shot со ссылкой на данные системы «Честный знак».

Резкий рост спроса эксперты объясняют погодными аномалиями: теплая зима привела к раннему наступлению весны, что спровоцировало преждевременное цветение растений. Нынешние показатели продаж уже составляют пятую часть от общего объема за весь прошлый год.

Цены на лекарства также выросли. За последние 12 месяцев средняя стоимость упаковки увеличилась на 11% и достигла 308 рублей. Чаще всего препараты от аллергии покупали в Санкт-Петербурге, Московской и Амурской областях. Впервые в список регионов с высоким спросом попал Дальний Восток, что может указывать на изменение климатической карты распространения поллиноза.

По данным Пироговского университета, в столичном регионе уже началось цветение ольхи и лещины, в ближайшие дни ожидается пыление березы. Летом сезон аллергии продолжат злаковые и луговые травы.