Предложение перевести россиян на 12-часовой рабочий день и шестидневку назвали «идиотским»

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером раскритиковал идею о переводе россиян на 12-часовой рабочий день и шестидневку.

С соответствующей инициативой ранее выступил предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. По его словам, рабочий день в России должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предложил сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье. По мнению бизнесмена, это поможет быстрее справиться со сложностями в экономике.

Беляев подчеркнул, что предложенный бизнесменом подход не решит экономических проблем, а лишь вернёт страну к устаревшей модели развития. По его словам, прогресс лежит не в увеличении нагрузки на работников, а в модернизации производства.

Это совершенно абсурдное, даже идиотское предложение, которое не учитывает современные реалии экономики. Оно пытается решить существующие проблемы не за счёт качественных изменений, а через простой рост нагрузки на работников — то есть через экстенсивный путь развития. Такой подход был характерен для прошлых эпох, но сегодня он не имеет перспектив. Экономика должна быть нацелена не на механическое расширение рабочего времени, а на качественное изменение продуктивности и эффективности труда — то есть на интенсивный путь развития. Это предполагает внедрение современных достижений научно‑технического прогресса: роботизацию производства, запуск новых продуктивных линий, промышленное применение искусственного интеллекта — не для создания развлекательного контента, а для реальных задач на предприятиях. Чтобы этот переход стал возможен, нужна соответствующая бизнес‑среда: доступные кредитные ресурсы, благоприятная ключевая ставка Центрального банка, развитый фондовый рынок. Только так предприниматели смогут инвестировать в модернизацию, а не пытаться компенсировать отставание за счёт увеличения рабочего дня. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт подчеркнул: российские работники в своей массе не готовы к радикальному изменению режима труда. Даже если кто‑то из них согласится на новые условия в надежде на рост зарплаты, то эти ожидания вряд ли оправдаются — а вот риски для здоровья и качества жизни возрастут многократно.

«Российские работники в целом не готовы к переходу на 12‑часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю. Да, отдельные люди в некоторых отраслях могут согласиться на такие условия — в расчете на то, что зарплата вырастет в полтора раза или даже больше. Но это иллюзия: государство как социальное государство не должно допускать подобных экспериментов. Люди, которые идут на подобные условия, не до конца осознают, какой ценой им это обойдётся. Они заплатят своим здоровьем, сокращением продолжительности жизни и риском не дожить до пенсии. Есть показательные исследования на эту тему: например, в советские годы в Ленинграде изучали, сколько водителей автобусов и троллейбусов могут проработать от начала карьеры до пенсии, полностью выдерживая график «от звонка до звонка». Результат шокирующий — всего 1%. То есть подавляющее большинство работников просто не выдерживает такой нагрузки в долгосрочной перспективе. При этом в реальности в случае реализации инициативы зарплаты не вырастут пропорционально увеличению нагрузки. Работники получат дополнительные часы работы и меньше времени на восстановление, а взамен — сомнительные финансовые выгоды. Последствия для общества будут крайне негативными: рост заболеваемости, снижение качества жизни, демографические проблемы. Такие предложения не просто неэффективны — они противоречат базовым принципам социального государства», - заключил специалист.

