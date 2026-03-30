В России захотели ужесточить налоговый контроль за доходами физлиц

Правительство России внесло законопроект в Госдуму, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты. Это следует из ее базы данных.

Документ предусматривает, что для расчета НДС вводится порядок определения стоимости по сделкам с отдельными товарами, ввозимыми из стран — участниц Евразийского экономического союза, исходя из их рыночной цены. В первую очередь это касается продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации.

При этом налоговые органы получают право контролировать применяемые в таких сделках цены и при необходимости корректировать их, если они не соответствуют рыночному уровню.

Кроме того, законопроект обязывает банки передавать в налоговые органы информацию об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица такого номера нет, он будет присваиваться ему до открытия банковского счета.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Федеральная налоговая служба России признала кешбэк инвестиционным доходом и начала взимать с него 15-процентный налог на доходы физических лиц.