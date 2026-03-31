Экономист объяснила, какие переводы не настораживают банки

Крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их автоматическую блокировку, заявила доцент РЭУ имени Плеханова Юлия Мягкова.

«Вопрос заключается в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга», – сказала эксперт, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко отличающиеся от привычного оборота по карте, а также попытки обойти ограничения дроблением крупных сумм. При этом закон не содержит прямых запретов на переводы между физическими лицами.

Мягкова напомнила о технических лимитах Системы быстрых платежей: до 1 млн рублей за одну операцию при переводе себе и до 100 тыс. рублей в месяц другим лицам без комиссии. Банки вправе вводить собственные ограничения и обязаны сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ.

Чтобы избежать лишних вопросов, специалист советует проводить крупные переводы с дебетовых карт, сопровождать их комментариями вроде «подарок» или «помощь родственнику» и не дробить суммы на множество мелких транзакций за короткое время; если операции соответствуют обычному финансовому обороту, поводов для беспокойства нет.

Ранее юристы и эксперты рынка фиксировали множество случаев блокировки карт при переводах между собственными счетами. Банк России уточнял условия проверки банками переводов от 200 тыс. рублей по Системе быстрых платежей в адрес условно незнакомых получателей.

Финансовые аналитики сообщали о рекомендациях регулятора внимательнее анализировать переводы между физическими лицами от 100 тыс. рублей в день и от 1 млн рублей в месяц и отслеживать нетипичные паттерны операций.