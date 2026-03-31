Названа стоимость минимального продуктового набора на Пасху

Минимальный продуктовый набор на Пасху (готовый кулич, десяток яиц и красители) обойдется россиянам в этом году в 522 рубля, пишет РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По их данным, средняя цена кулича в этом году составляет 241 рубль, десятка яиц — 123 рубля, красителей для них — 158 рублей. При этом готовая творожная пасха стоит в среднем 665 рублей.

В этом году россияне покупают товары пасхального набора более бюджетного ценового сегмента, подчеркивают авторы исследования. В 2026 году православные верующие отмечают Пасху 12 апреля.