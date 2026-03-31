Эффект переноса покупок и резкое падение: россияне стали больше экономить

После постепенного роста в 2025 году потребительская активность в России переломилась в январе 2026-го. Как пишут «Известия» со ссылкой на анализ ЦМАКП, траты населения снизились на 1,9% (с исключением сезонности). Такого падения не фиксировали ни в одном из месяцев прошлого года.

Больше всего просели продажи непродовольственных товаров. Многие россияне перенесли крупные покупки на декабрь, опасаясь роста цен после корректировки НДС. Также снизился спрос на одежду, обувь и автомобили. Даже потребление услуг, долгие годы остававшееся единственной растущей категорией, пошло вниз.

По данным Росстата, динамика чуть мягче, но тренд тот же: совокупный оборот розницы, общепита и платных услуг вырос всего на 1,9% год к году против 4,1% месяцем ранее. Розница почти остановилась (+0,7%).

Основная причина — высокая инфляция и ключевая ставка, превышающая 20% в первой половине 2025 года, отмечают эксперты. Население предпочитает класть деньги на вклады под высокие проценты, а не тратить. Кредиты стали малодоступны: банки одобряют менее 18% заявок.

В условиях неопределенности люди откладывают покупки «до лучших времен», говорит финансовый советник Алексей Родин. Снижение потребления — ключевого драйвера ВВП — может затормозить экономику. По прогнозам, рост потребления в 2026 году вряд ли превысит 1,5%. Однако производители уже вынуждены сдерживать цены на непродовольственные товары, что влияет на замедление инфляции.

Базовые продукты питания люди не перестанут покупать даже при росте цен, поэтому здесь вероятна «шринкфляция» — уменьшение упаковки при сохранении цены.

Восстановление спроса ожидают во втором полугодии на фоне снижения ключевой ставки и роста доходов (правительство прогнозирует +4,8%). Однако, если доходы компаний сократятся, рост ВВП может оказаться ниже прогнозируемых Минэком 1,9%.