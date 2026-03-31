Россияне заметно сократили траты

По итогам января 2026 года суммарный объем трат россиян сократился на 1,9 процента, хотя в предыдущие несколько месяцев показатель стабильно рос, несмотря на высокую ключевую ставку. О переломе тренда сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад «Анализ макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Подавляющую часть прошлого года траты россиян незначительно, но все же увеличивались, отметили эксперты. Во втором-четвертом кварталах показатель в среднем за месяц прибавлял по 0,2-0,5 процента. Однако в начале 2026 года динамика оказалась противоположной.

Столь резкого падения, как в начале 2026 года, не наблюдалось на внутреннем рынке ни в один из месяцев 2025-го, поясняют аналитики. Они объяснили это стремлением граждан перестраховаться и приобрести необходимые товары заранее, до повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, которое в итоге вылилось в очередной скачок цен в январе.

Больше всего, по данным ЦМАКП, за отчетный период снизились продажи непродовольственных товаров (например, техники и бытовой химии). Кроме того, в январе заметно просело и потребление услуг. Люди также стали меньше тратить на одежду, обувь и более дорогие покупки, включая автомобили на фоне их заметного подорожания. Ожидать оживления спроса с учетом высокой ключевой ставки в обозримом будущем не приходится, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В сложившихся реалиях граждане предпочтут хранить сбережения на вкладах, а не тратить свободные средства.

Об усилении склонности россиян к сберегательной модели финансового поведения свидетельствуют в том числе результаты исследования сервиса «Выберу.ру». По итогам опроса выяснилось, что более 40 процентов россиян психологически не готовы использовать собственные сбережения даже в случае возникновения срочных трат. С учетом высокой инфляции и ключевой ставки этот тренд может закрепиться на внутреннем рынке в 2026 году, допускают эксперты.