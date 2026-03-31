ЦБ ввел дополнительную категорию для счетов типа «С»

В понедельник 30 марта, ЦБ опубликовал измененные правила работы со специальными счетами типа «С», введя новую категорию для учета активов анонимных владельцев. Согласно решению регулятора в системе мониторинга прав на ценные бумаги появляется счета неустановленных лиц типа «С».

Эта мера направлена на систематизацию облигаций российских эмитентов, которые ранее принадлежали ликвидированным иностранным компаниям из недружественных стран, говорится в решении. Frank Media отправили запрос в ЦБ.

Новый режим позволяет зачислять на спецсчета долговые бумаги, если их фактический владелец прекратил существование как юридическое лицо в РФ. В документе регулятора уточняется, что подобные операции теперь возможны при расторжении депозитарных договоров или прекращении деятельности номинальных держателей. При этом активы переводятся на счета неустановленных лиц типа «С» в тех случаях, когда централизованный учет облигаций ведет специализированный депозитарий.

Порядок работы с такими счетами предусматривает возможность возврата активов законным правопреемникам. Как поясняет регулятор, облигации могут быть списаны со счета неустановленных лиц для зачисления на обычный счет типа «С», если заявитель предоставит полный пакет документов, подтверждающих его права. Также счета этой категории будут использоваться для технических процедур: конвертации при дроблении или консолидации ценных бумаг, а также для исправления ошибочных записей.

В решении подчеркивается, что списание облигаций со счетов для анонимных владельцев допускается и в связи с их плановым погашением эмитентом. Обновленные правила вступают в силу с момента публикации на сайте ЦБ, что должно упростить администрирование «зависших» иностранных активов в условиях действующих ограничений.