Цифровое пенсионное удостоверение с QR-кодом: где получить

Социальный фонд России ввёл в обращение пенсионные удостоверения в цифровом формате. Теперь подтвердить статус пенсионера можно QR-кодом на экране смартфона.

© russian.rt.com

В материале RT — всё о безопасности, об использовании в транспорте и магазинах, а также о том, как получить электронный документ (лично подавать заявление не требуется).

Что такое электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом и для чего оно нужно

С 1 октября 2025 года Социальный фонд России ввёл в обращение цифровое пенсионное удостоверение как полноценную альтернативу «классическому» свидетельству пенсионера на материальном носителе. Это новый этап в развитии электронных социальных сервисов. Инициатива направлена на то, чтобы сделать получение льгот и услуг более простым и удобным для граждан.

Электронное удостоверение представляет собой цифровой документ в виде PDF-файла, который формируется и хранится в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Электронное свидетельство пенсионера содержит основную информацию о владельце:

— фамилию, имя, отчество и СНИЛС;

— вид назначенной пенсии и срок, на который она установлена;

— индивидуальный QR-код, подтверждающий статус пенсионера.

Цифровое удостоверение избавляет от необходимости носить с собой бумажные документы — теперь можно в любой момент подтвердить статус пенсионера с помощью смартфона. В отличие от пластикового аналога, QR-код невозможно потерять, что делает его использование более безопасным.

Электронное удостоверение пенсионера с QR-кодом доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги» и может полностью заменить привычную карту. При этом ранее выданные бумажные удостоверения продолжают действовать, менять их не требуется, и пенсионер может сам выбирать, какой формат использовать.

Безопасность и защита от мошенников

Опасения, связанные с цифровыми технологиями, понятны, однако электронное удостоверение надёжно защищено. Каждый QR-код уникален, содержит индивидуальные графические элементы и практически не подлежит подделке. Кроме того, QR-код имеет ограниченный срок действия и его необходимо периодически обновлять.

Даже в случае утраты распечатки с QR-кодом злоумышленники не смогут ею воспользоваться. Для получения выплат или оформления финансовых операций одного подтверждения статуса с помощью QR-кода недостаточно — требуется также удостоверение личности (паспорт). Получить доступ к деньгам или оформить кредит таким способом невозможно.

Где можно использовать цифровой QR-код пенсионера

— в органах социальной защиты — при оформлении пособий, компенсаций и других мер поддержки;

— в общественном транспорте — для подтверждения права на бесплатный или льготный проезд;

— в аптеках и магазинах — чтобы получить скидки;

— в учреждениях культуры — например, в музеях и театрах для покупки билетов по сниженной цене.

Как подключить QR-код к электронному удостоверению пенсионера

Весь процесс происходит автоматически — достаточно лишь иметь доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Как получить доступ к электронному пенсионному удостоверению с QR-кодом:

1. Зайдите в личный кабинет на портале «Госуслуги»

В подразделе «Работа и пенсия» найдите карточку «Электронное свидетельство пенсионера» (в некоторых случаях необходимо нажать «Запросить» и дать согласие на получение данных СФР). Именно там отображается электронное удостоверение. Обращаться в ведомства лично или подавать письменные заявления не требуется — система всё делает сама.

2. Если вы уже пенсионер

QR-код формируется автоматически и его можно сразу использовать. Если пенсия назначается впервые, то сначала нужно дождаться официального назначения пенсии. После этого QR-код появится на портале в течение 10 дней.

3. Используйте при необходимости

Откройте QR-код на смартфоне и предъявляйте его для подтверждения статуса пенсионера и получения льгот. Также можно заранее скачать QR-код в виде PDF-файла, сохранить его в галерее смартфона или распечатать.QR-код нужно периодически обновлять. Для этого следует зайти на портал «Госуслуги» и сгенерировать новый цифровой код.