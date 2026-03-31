Правила переводов изменятся с 1 апреля: станет ли сложнее отправлять деньги

С 1 апреля 2026 года вступают в силу обновленные требования к оформлению денежных переводов. Теперь отправителям придется указывать больше данных о себе, а в платежках появится новый реквизит — «фактический плательщик».

Формально речь идет о технической настройке системы, но эксперты отмечают: прозрачность операций заметно вырастет. При этом для большинства пользователей изменения пройдут почти незаметно — интерфейсы банков уже давно автоматически подставляют нужные данные. Зато в краткосрочной перспективе возможен рост числа приостановленных операций из-за ошибок в реквизитах, а сама система станет строже к неточностям.

С 1 апреля в России начинают действовать новые правила оформления денежных переводов — изменения закреплены приказом Минфина. На первый взгляд — чистая формальность: чуть больше полей, чуть подробнее данные. Но за этим «косметическим ремонтом» скрывается куда более серьезная цель — повышение прозрачности финансовых потоков.

Теперь физическим лицам придется указывать полные фамилию, имя и отчество, индивидуальным предпринимателям — еще и правовой статус, а нотариусам и адвокатам — дополнительно вид деятельности и ИНН. Для компаний и банков закреплено требование использовать полное или официально утвержденное сокращенное наименование. Отдельное внимание — полю «Назначение платежа»: оно должно максимально точно отражать, за что именно переводятся деньги.

Главное новшество — появление реквизита «фактический плательщик». Его придется заполнять, если деньги отправляет не сам налогоплательщик, а его представитель: бухгалтер, директор или, например, контрагент. По сути, система теперь будет видеть не только того, кто нажал кнопку «отправить», но и того, за чей счет идет платеж.

Как поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, ключевое изменение — это расширение состава реквизитов. «Появление поля «фактический плательщик» закрывает распространенную практику, когда платеж проводит не сам клиент, а его представитель, и делает такие операции более прозрачными», — отмечает он. По его словам, для банков это означает более точную идентификацию участников расчетов и снижение рисков сомнительных операций.

Впрочем, за прозрачность придется заплатить — пусть и не деньгами. Чернов предупреждает: для бизнеса и граждан это может обернуться усложнением заполнения платежей и ростом числа формальных отказов.

«В краткосрочной перспективе можно ожидать увеличения количества приостановленных операций и запросов со стороны банков», — говорит эксперт.

При этом участники рынка подчеркивают: для рядовых пользователей революции не произойдет. Зампредседателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук считает, что изменения скорее технические. По ее словам, банковская инфраструктура давно готова к работе с большим объемом данных, а интерфейсы мобильных приложений уже подсказывают, какие поля нужно заполнить. Многие данные и вовсе подтягиваются автоматически.

«Для большинства людей, которые делают переводы через мобильные приложения, изменения пройдут практически незаметно», — подчеркивает эксперт.

Более того, появление нового реквизита — это не столько про контроль, сколько про корректную идентификацию участников платежа.

Не ждут эксперты и роста комиссий или замедления операций. Елена Марчук объясняет, что современные платежные системы изначально рассчитаны на обработку больших массивов информации, поэтому добавление одного поля не влияет на механику перевода. Комиссии же формируются по другим принципам и к количеству реквизитов не привязаны.

Схожую позицию занимает и управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко. Он считает, что в повседневной жизни изменения останутся почти незаметными.

«Дополнительные данные будут заполняться автоматически или потребуются только в специфических ситуациях — например, при оплате через представителя», — говорит он.

Однако не все так однозначно. Член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода обращает внимание на общий тренд усиления контроля. По его словам, цифровой контроль за движением средств частных лиц уже сейчас находится на максимальном уровне за всю современную историю России и продолжает усиливаться.