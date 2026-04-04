Стало известно, как выросла средняя зарплата в России за год

За год средняя зарплата в России увеличилась почти на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2026 года составила 103 611 рублей.

В январе 2025 года средняя зарплата в России составляла 88 980 рублей. То есть за год она выросла на 14 631 рублей.

3 апреля заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с «Ридусом» объяснил, почему на Чукотке самая высокая в России средняя зарплата (свыше 200 тысяч рублей). По его словам, жизнь в этом регионе значительно дороже, по сравнению с остальной страной.

По словам Климанова, на Камчатке самый высокий прожиточный минимум, самые дорогие товары и услуги.

В марте стало известно, что наибольшую среднюю зарплату получают на Чукотке — 215 тысяч рублей, наименьшую — в Ингушетии, 45 тысяч рублей. Среди отраслей самые большие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Затем следуют IT-технологии и финансовые услуги. Применительно к регионам больше всего зарабатывают нефтяники на Сахалине — 328 тысяч рублей и финансисты в Москве — 310 тысяч рублей. На третьем месте находятся работники химической промышленности Амурской области с зарплатой в 286 тысяч рублей.

