Юрист счел «малой толикой» переплату россиян за ЖКХ на 50 миллиардов рублей

Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин прокомментировал сообщение о том, что в 2025 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила необоснованно взимаемые с граждан и организаций средства за потребление коммунальных услуг на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Свое мнение он высказал в эфире Радио «Комсомольская правда» («КП»).

По его словам, 50 миллиардов рублей — это «малая толика», в реальности ущерб гораздо выше.

«Мы по экспертным оценкам считаем, что около 500 миллиардов, то есть полтриллиона, это те денежные средства, которые либо расходуются нецелевым образом, теряются в прямых технологических потерях и разворовываются», — сказал он.

Эксперт отметил, что из-за моратория до 2030 года у граждан и специалистов практически нет возможности инициировать проверки и доводить их до логического завершения.

«Граждане оказались беззащитны с точки зрения своих прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», — резюмировал эксперт.

С апреля 2026 года ФАС России получила расширенные полномочия для жесткого контроля тарифов ЖКХ, позволяющие самостоятельно пересматривать завышенные тарифы, если регионы не исполняют предписания.

