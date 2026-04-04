В Госдуме предложили индексировать зарплаты в коммерческом секторе

В Госдуме назвали обязательной индексацию зарплат в коммерческом секторе.

Об этом заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Обязанность работодателей обеспечивать повышение уровня реального содержания зарплаты — индексировать ее в связи с ростом цен на товары и услуги», — сказала парламентарий.

По ее словам, подобные моменты не прописаны в Трудовом кодексе России, но должны быть закреплены в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте организации с работником.

Если работнику не индексируют зарплату, то он может обратиться к начальству за разъяснениями, а в случае отказа индексировать — подать заявление о нарушении в государственную инспекцию труда.

Что касается бюджетной сферы, то здесь Сенякина отметила рост зарплат с 1 января на 7,6%. Индексация коснулась учителей, воспитателей, медиков, соцработников, сотрудников учреждений науки и культуры.