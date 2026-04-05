Профсоюзы выступили против перехода россиян на шестидневку

Переход на шестидневную рабочую неделю в России может быть социально опасен, считают в Федерации независимых профсоюзов РФ. Эта инициатива не приведет к экономическому росту, а увеличение нагрузки может ухудшить физическое и психическое здоровье населения, заявила РИА Новости замглавы ФНПР Нина Кузьмина.

Она считает, что шестидневка повлечет за собой усталось и нежелание создавать семьи и, как следствие, снизит демографические показатели.

С предложением перейти в России на шестидневный рабочий график с 8 утра до 8 вечера выступил ранее бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, это поможет быстрее пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями».