Будет ли ФНС следить за переводами россиян друг другу

Россиянам стоит готовиться к ужесточению мониторинга денежных переводов между физическими лицами. Федеральная налоговая служба совместно с Центробанком намерены активнее выявлять случаи скрытой предпринимательской деятельности. О грядущих изменениях в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за признаков, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары приняла массовый характер», – подчеркнул Хаминский.

Юрист также разъяснил, что в настоящее время готовятся законопроекты, предусматривающие автоматизированный обмен информацией между кредитными организациями и налоговой службой. Банки начнут передавать данные о подозрительных операциях: например, о регулярных крупных зачислениях на счет получателя, который не имеет официально подтвержденного дохода. Хотя уже сейчас банки могут блокировать карты, используемые в коммерческих целях, новые правила сделают такой контроль системным и всеобъемлющим.

Кроме того, Хаминский напомнил, что безвозмездные переводы между физическими лицами по-прежнему не облагаются налогом – это подтвердила ФНС в своем письме от февраля 2025 года. Налоговые обязательства возникают только в том случае, если перевод фактически является платой за товары или услуги.

Если человек без официального трудоустройства систематически получает значительные суммы, это станет поводом для проверки со стороны контролирующих органов. Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля ужесточены требования переводов.