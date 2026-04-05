Неравенство пенсий у мужчин и женщин в России объяснили

Мужчины в России получают более высокую пенсию, чем женщины. Такое неравенство объясняется большим страховым стажем у пенсионеров мужского пола, объяснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ТАСС.

«В среднем трудовой стаж мужчины составляет примерно 42 года, а у женщины — 35,9 года», — привел статистику эксперт.

В 2026 году мужчины становятся пенсионерами в 64 года, а женщины выходят на пенсию раньше — в 59 лет. В итоге разница в накопленных баллах при одинаковых зарплатах может составлять порядка 60-61, заключил Сафонов.

