Юрист Асанова: односторонний отказ сотрудника от отпуска невозможен

Юрист по гражданским делам Карина Асанова разъяснила, что односторонний отказ работника от запланированного отпуска невозможен, поскольку утверждённый работодателем график отпусков имеет силу локального нормативного акта.

«Минтруд указывает, что к такому отказу нельзя применять дисциплинарное взыскание в общем порядке. На практике вместо наказания работника чаще просто не допускают к работе в дни отпуска», — сказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, законный перенос отпуска требует веских оснований: болезни с подтверждением больничным листом или невыплаты отпускных за три дня до начала отдыха.

Асанова добавила, что беременные женщины и несовершеннолетние имеют право самостоятельно выбирать даты отпуска, и их отказ от предложенных работодателем сроков является правомерным.

