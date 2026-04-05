Экономист Щербаченко: финансовая подушка должна покрывать расходы за 10—12 месяцев

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал о минимальном размере финансовой подушки безопасности.

В беседе с RG.RU он отметил, что минимальный запас должен покрывать сумму обязательных расходов за два — три месяца. Однако лучше увеличить его до суммы расходов за 10—12 месяцев.

«Для этого идеально подходит накопительный счёт или депозит с возможностью пополнения и снятия. Да, у такого инструмента чуть меньше процентная ставка, но он даёт возможность использовать деньги мгновенно», — посоветовал эксперт.

По словам экономиста, «подушка» должна быть максимально быстро извлекаема или обналичиваема, поэтому не нужно хранить эти деньги в сложных финансовых инструментах.

Ранее экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров в беседе с НСН предупредил, что инвестирование в криптовалюту сопряжено с высокими рисками из-за волатильности, мошенничества и отсутствия гарантий.