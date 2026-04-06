В России займы граждан впервые превысили 45 трлн рублей

Впервые кредиты и займы граждан России достигли суммы в 45 трлн руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Агентство уточнило, что это показатель на 1 января этого года. За квартал кредиты и займы россиян увеличились на 2,2% (988 млрд руб.).

Согласно материалу, почти половину (48,1%) от суммы задолженности составили ипотечные кредиты (21,7 трлн руб.), еще 13,4 трлн руб. или 29,7% приходится на потребительские ссуды, а доля автокредитов оценивается в 6,8% (3 трлн руб.). В 45 трлн руб. также попали требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых организаций и иные кредиты.

С 1 марта 2025 года в России действует механизм самозапрета на выдачу кредитов и займов. Однако Банк России выявил массовые нарушения в его работе. Более 300 тыс. кредитов были выданы несмотря на действующий запрет. Как пояснил юрист Вячеслав Курилин, по российскому законодательству автоматически ничего не аннулируется - всегда присутствует заявительный характер.