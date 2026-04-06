В Роскачестве объяснили, сколько надо хранить квитанции об оплате ЖКУ

Чётко установленного законом срока, в течение которого граждане обязаны хранить квитанции за жилищно-коммунальные услуги, нет. Тем не менее рекомендуется сохранять их минимум три года — это период исковой давности, позволяющий обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Об этом сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

Отмечается, что в отдельных ситуациях этот срок может быть увеличен.

«Если квитанции поступают в электронном виде, а оплата производится онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки. Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», — отметили специалисты.

Как объяснили в организации, если управляющая компания не отличается прозрачностью и регулярно вносит изменения в начисления задним числом, есть риск, что в определённый момент она потребует доплатить якобы возникший долг.

«Здесь платёжные документы и станут весомым аргументом. Также при смене управляющих компаний данные о плательщиках могут быть утрачены, и для новой УК собственник может оказаться должником. Квитанции, подтверждающие внесённые суммы, докажут отсутствие задолженности перед предыдущей компанией», — добавили эксперты.

Ещё один случай, когда может потребоваться квитанция, — собственник подключил автоплатёж за коммунальные услуги в банке, не обращая внимания на возможное изменение тарифов, привели пример аналитики.