Россияне перешли на короткие вклады

В марте подавляющее большинство банковских вкладов (95,8%) открывались на срок до шести месяцев, из них больше половины (56,7%) — на срок до трех месяцев, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

Банкиры заложили снижение ключевой ставки в свои прогнозы, а потому им самим невыгодно платить высокие проценты слишком долго, отмечает ведущий аналитик «Эксперт РА» Евгений Романов. Потребителям такая модель вкладов тоже выгодна: при необходимости они могут быстро забрать свои деньги назад, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

С другой стороны, несмотря на то, что у банков нет дефицита ликвидности, им не хватат «длинных денег», что ограничивает их в возможности выдавать кредиты на длинный срок, обращает внимание руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Наконец, когда основу фондирования составляют короткие вклады, банкам становится сложнее финансировать долгосрочные проекты, в результате длинные кредиты, например, ипотека, дешевеют медленнее, подытожил основатель SharesPro Денис Астафьев.