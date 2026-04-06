Одной категории россиян предложили дать право на досрочную пенсию

В Госдуму внесен законопроект, который позволяет сотрудникам скорой медицинской помощи выходить на пенсию раньше установленного срока. Инициатива принадлежит фракции «Справедливая Россия» — авторами выступили Сергей Миронов и Федот Тумусов. Документ уже направлен в парламент, передает РИА Новости.

По действующим правилам, медработники имеют право на льготную пенсию при стаже 25 лет в сельской местности и 30 лет в городе. Однако с 2019 года ее оформление перенесено на срок до пяти лет после выработки необходимого стажа. Фактически льгота сохраняется, но получить выплаты сразу не получается.

Авторы законопроекта предлагают для сотрудников скорой помощи отдельные условия: 20 лет работы в селе или поселке и 25 лет в городе — независимо от возраста. Миронов поясняет, что речь идет о специалистах, которые работают круглосуточно, в условиях стресса и высокой ответственности, часто на грани профессионального выгорания.

В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

При этом некоторые категории медработников уже сейчас могут претендовать на льготное исчисление стажа. Например, год работы в сельской местности засчитывается как 1 год и 3 месяца, а для сотрудников реанимационных, хирургических и патолого-анатомических отделений — как 1,5 года. Если совмещать такую работу на селе, можно получить коэффициент до 1,75. Кроме того, тем, кто работал с ковидными больными, день засчитывался за два.

Миронов надеется, что коллеги поддержат законопроект. По его словам, это поможет удержать кадры в скорой помощи, повысить их социальную защищенность и привлечь молодых специалистов.