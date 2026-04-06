Оценен разрыв зарплат в IT по регионам

Уровень заработных плат в IT-секторе в России определяется не только набором профессиональных компетенций, но и географией вакансии, а также наличием управленческих и социальных навыков. Об этом говорится в исследовании Российского научного фонда (РНФ), результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно результатам исследования, предложения от работодателей из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга превышают уровень зарплат в других регионах на 15,4–28,5% даже при сопоставимых требованиях к кандидатам. В то же время вакансии в городах с населением до 500 тыс. человек демонстрируют показатели в среднем на 9,5% ниже.

Анализ структуры требований показал, что различные категории навыков по-разному влияют на уровень оплаты труда. Наиболее заметный эффект обеспечивают управленческие компетенции, их наличие в описании вакансии повышает предлагаемую зарплату в среднем на 1,6%. Профессиональные IT-навыки и личностные характеристики, такие как аналитическое мышление или ответственность, дают более умеренный прирост — на 0,11% и 0,44% соответственно.

В то же время упоминание базовых компьютерных навыков и «мягких» компетенций, включая коммуникабельность и способность к командной работе, коррелирует со снижением уровня предлагаемых зарплат на 4,35% и 1,35% соответственно. Исследование также выявило различия в оценке навыков в зависимости от региона. Так, вклад профессиональных IT-компетенций в рост зарплаты в крупнейших городах выше, чем в среднем по стране.

Отмечается, что полученные данные могут быть использованы для адаптации образовательных программ в регионах с учетом локального спроса, а также для повышения эффективности HR-стратегий при подборе и оценке специалистов.