В России нашли неожиданный способ поднять пенсии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить отчисления в Социальный фонд для состоятельных россиян, сообщает «Абзац».

Сейчас граждане с годовым доходом свыше 2,9 млн рублей платят 15,1% — почти вдвое меньше стандартной ставки в 30%. При этом сверхдоходы, по оценкам парламентария, получают несколько сотен тысяч человек.

Миронов считает, что введение «справедливого пенсионного налога» для этой категории позволит привлечь в Соцфонд сотни миллиардов рублей. Эти средства, по его словам, помогут закрыть дефицит фонда и начать повышать пенсии.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который позволяет сотрудникам скорой медицинской помощи выходить на пенсию раньше установленного срока. Инициатива принадлежит фракции «Справедливая Россия» — авторами выступили Сергей Миронов и Федот Тумусов. Документ уже направлен в парламент.

По действующим правилам, медработники имеют право на льготную пенсию при стаже 25 лет в сельской местности и 30 лет в городе. Однако с 2019 года ее оформление перенесено на срок до пяти лет после выработки необходимого стажа. Фактически льгота сохраняется, но получить выплаты сразу не получается.