Экономист рассказал, кто пострадает от кредитных ограничений

Покупать лишний телефон в рассрочку станет сложнее, но это спасет от долговой ямы. Новые законы, ограничивающие долговую нагрузку граждан, вступили в силу в России, и последствия оказались неоднозначными.

С одной стороны, государство пытается защитить людей от них самих. С другой — под удар попадают предприниматели, которые привыкли работать через механизм рассрочек. Экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк в эфире радио «Комсомольская правда» разложил ситуацию на составляющие.

В любом законе есть две стороны медали, напоминает эксперт. Однако главный риск сейчас — не столько жадность покупателей, сколько общая экономическая нестабильность.

«Ограничения, которые сейчас введены и которые вступили в законную силу, конечно, повлияют на малый и средний бизнес, который продает товары в рассрочку для того, чтобы делать обороты, закупать новые товары, снова предлагать для потребителей какие-либо товары», — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что государство одновременно с этим беспокоится за своих граждан, которые не умеют или не хотят рассчитывать свою финансовую нагрузку и с помощью вот этих ограничений пытается ограничить возможность человека набрать на себя лишних обязательств и купить лишний телефон в рассрочку, который будет для него тяжел в плане выплат.

Кобяк также добавил, что есть негативная тенденция, которая связана с увеличением числа неплатежеспособных заемщиков, что наблюдается по оценками Центрального банка России, но пиковые значения зафиксировали на декабрь прошлого года. Он считает, что это может говорить о какой-то экономической составляющей и о жизни самих компаний, где работают граждане.

