Кредитный долг россиян достиг рекордной цифры

Кредиты и займы физлиц в России впервые достигли 45 трлн рублей. Это следует из данных Банка России. Примерно половина задолженности пришлась на ипотеку. Еще треть — это потребительские ссуды. Около 6,5% взяли автокредиты. Остальное — это требования по начисленным процентам, займы от микрофинансовых и других организаций и прочие кредиты.

45 трлн — это больше, чем годовой бюджет России. Но директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского цифра не удивила:

— По данным того же Банка России, у населения лежат, по-моему, 70 трлн рублей сбережений на вкладах. Соответственно, политика Банка России по высокому «ключу» привлекает эти вклады до сих пор, несмотря на понижательную тенденцию. Плюс в экономику было влито огромное количество денег, связанных, например, с военно-промышленным комплексом, с участниками СВО (зарплаты, компенсации, какие-то более опосредованные факторы). Заработали на полную мощность предприятия ВПК, которые активизировались, на которых есть миллионы сотрудников. В целом это говорит о том, что у народа сейчас есть деньги. Я не буду сейчас говорить об их покупательной способности, но в цифрах они очень большие, и они будут еще расти. Достаточно посмотреть, как выросла за последние несколько лет в целом денежная масса. Логично, что это превращается в кредиты населению. Плюс ипотека — это must have на текущий момент, потому что иного способа, причем по госпрограммам, приобрести жилье сейчас практически нет у простых смертных.

— Ипотека — это половина, тем не менее Центробанк выделяет то, что долги впервые достигли в 45 трлн рублей.

— Учитывая, что в стране достаточно серьезная инфляция плюс огромное вливание в экономику, о которых я уже говорил, логично, что количество триллионов будет увеличиваться быстро. Денежная масса сильно растет, соответственно, растет и все остальное. Если инфляция будет развиваться, увидим еще и не такое.

Что касается регионов, то самый закредитованный — Тува: каждый экономически активный житель должен банкам больше миллиона рублей. Самая низкая закредитованность на юге страны: в Ингушетии, Дагестане и Чечне.