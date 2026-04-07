В Госдуме рассказали о рисках оплаты по QR-кодам

Мошенники научились их подделывать, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, схема обмана проста: поверх оригинального QR-кода наклеивается фальшивый и когда покупатель сканирует его, деньги поступают не продавцу, а на счета злоумышленников. Вернуть такие платежи крайне сложно. Чаще всего подобные схемы встречаются на парковках, в общественном транспорте и на платёжных терминалах.

Кроме того, аферисты могут распространять поддельные квитанции за услуги ЖКХ, а также размещать в подъездах объявления с QR-кодами, выдавая их за официальные сообщения от управляющих компаний.

В интервью РИА Новости, депутат подчеркнул, что особую опасность представляют коды, размещённые на стикерах. В отличие от напечатанных на официальных бланках, они могут быть легко подменены, поэтому сканировать их не рекомендуется. Наиболее надёжным способом оплаты, по словам депутата, остаётся использование банковских терминалов или проверенных цифровых сервисов.