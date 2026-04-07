«Серьезный вызов»: в России оценили шансы повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Любое увеличение минимальной оплаты труда должно быть обеспечено реальными источниками финансирования, заявила News.ru депутат Светлана Бессараб. В противном случае, по ее словам, экономика столкнется с новым витком роста цен.

Парламентарий напомнила, что в 2026 году МРОТ уже вырос на пятую часть. К 2030 году планку планируют довести до 35 тыс. рублей. Однако слишком быстрое поднятие планки, как подчеркнула Бессараб, станет «серьезным вызовом» для промышленности. Денег в бюджете на эти цели не заложено, а значит, придется забирать их из других статей. В любом случае дополнительные расходы лягут на себестоимость товаров, что неизбежно подстегнет инфляцию.

Госбюджет на ближайшие три года уже утвержден, он дефицитный, добавила депутат. Поэтому любые инициативы по повышению МРОТ требуют строгого финансового обоснования.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с более радикальным предложением — поднять МРОТ сразу до 60 тыс. рублей, чтобы выровнять зарплаты по стране.