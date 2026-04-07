Адвокат Ануфриев: при блокировке счёта нужно обращаться в банк

Адвокат Альберт Ануфриев рассказал, что при блокировке карты или счёта важно оперативно зафиксировать обращение в банк.

«Однако это необходимо сделать не устно, разговаривая по телефону с неким оператором, а через сообщения, которые вы можете написать в соответствующем приложении регулятора», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, это позволит сохранить доказательства обращения.

Адвокат отметил, что в сообщении стоит чётко сформулировать вопрос о причинах блокировки.

Банк обязан ответить в течение семи дней по закону о защите прав потребителей, добавил эксперт.

Ранее ФНС разъяснила, кого может затронуть блокировка счетов.