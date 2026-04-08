Россиян предупредили о росте цен на некоторые продукты

В апреле на российском рынке ожидается разнонаправленная динамика цен на продукты. Овощи подешевеют из-за сезонного фактора, тогда как другие категории, напротив, могут прибавить в цене под влиянием спроса, логистики и производственных издержек. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, весной традиционно снижаются цены на овощи. К концу апреля — началу мая огурцы могут подешеветь на 15%. Согласно данным Росстата, за последние две недели (с 17 марта) их стоимость уже снизилась на 10%.

К лету цены на сезонные овощи и фрукты могут уменьшиться на 25%. Во второй половине апреля — начале мая ожидается также снижение цен на яйца на 5–7%. При этом Щербаченко отметил, что текущий рост цен на яйца связан с традиционным повышением спроса перед Пасхой, а дефицита на рынке нет — производство за первые месяцы 2026 года выросло на 2,7%.

В марте началось снижение цен на мясо кур (за две недели — на 0,9%), и эта тенденция, вероятно, продолжится в апреле. Однако с начала нового квартала пересматриваются контракты между поставщиками и торговыми сетями. Производители, сталкивающиеся с удорожанием кормов, топлива и энергии, закладывают новые, более высокие цены в договоры. Это может привести к подорожанию ряда товаров.

Кандидат экономических наук Светлана Сазанова также считает, что в апреле возможно сезонное снижение цен на капусту, кабачки и морковь. При этом, по ее прогнозу, яйца могут подорожать на 2–4%, мясо, сосиски и сардельки — на 1–2%, сахар и гречка — также на 1–2%. Рост цен эксперт связывает с окончанием Великого поста, Пасхой и началом «сезона шашлыков».