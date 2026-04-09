Россияне назвали главного врага своей пенсии

Большинство россиян ждут достойной старости от государства и не спешат делать личные накопления. Согласно исследованию Финансового университета, меньше всего граждане готовы перечислять деньги негосударственным пенсионным фондам (НПФ) — индекс доверия ушёл в минус (–18 пунктов), сообщают «Известия».

У страховых компаний показатель также отрицательный (–12,2). При этом Соцфонд России (+12) и корпоративные программы работодателей (+10) вызывают наибольшее доверие.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова напомнила, что скепсис подпитывается прошлым опытом: от пирамид 90-х до банкротств фондов и заморозки накопительной части пенсий с 2014 года.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что нестабильность правил и слабая прозрачность системы подрывают доверие к долгосрочным инструментам. Люди опасаются, что правила изменятся или деньги обесценятся.

На практике россияне выбирают более привычные инструменты: вклады, наличные и недвижимость.

Напомним, что главное различие между НПФ и государственным Социальным фондом (СФР) в том, что СФР — это государственная распределительная система, где взносы текущих работников идут на выплаты нынешним пенсионерам. НПФ же — частная организация, которая инвестирует накопления конкретного человека на рынке, чтобы приумножить их, но доходность не гарантирована, а риски несёт сам гражданин.