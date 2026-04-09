Власти предложили заморозить цены на товары в России
Минэкономразвития направило в администрацию президента и участникам рынка обновлённый проект добровольного меморандума цифровых платформ. Ведомство предлагает закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на дополненную редакцию документа.
Стоимость товара, работы или услуги не должна зависеть от способа оплаты и других условий. Цена не может увеличиваться при переходе к оформлению заказа, скрываться визуально или вводить покупателя в заблуждение.
Кроме того, условия её предоставления должны раскрываться в доступной форме.
Ведомство предложило расширить число участников меморандума до 10. Критерии — годовой оборот свыше 500 миллиардов рублей и более 15 миллионов активных пользователей. В новой редакции также предлагается дать продавцу возможность отказаться от скидок без риска санкций со стороны платформы.