Россияне стали тратить на еду почти половину доходов

Россияне начали тратить на еду уже около половины своих доходов. Об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Ожидается, что тенденция в скором времени может затронуть и граждан со средним достатком. Эксперты связывают ее со сложной экономической ситуацией.

По информации Росстата, впервые за последние 18 лет россияне стали тратить на еду около 39,1 процента своих доходов.

— Но на чем-то люди уже начинают экономить, особенно на тех вещах, которые не сильно видны другим. Например, это проявляется при заказах в торговых сетях, — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

В основном это выражается в том, что граждане начинают все чаще выбирать более дешевые торговые сети. При этом некоторые компании, в которых предлагают не самые дешевые продукты, уже начали свою оптимизацию, чтобы не потерять клиентов.

Замедление экономики сказывается и на других товарах. Особенно чутко на это реагируют люди с низкими доходами.

— Например, сантехника в ванной стоит для них дорого, но, если она понадобилась, придется купить, потому что без нее никак. По продуктам им уже особо ужиматься некуда. Но сокращается потребление вещей — одежду покупают реже или более дешевую... Квартиры, машины и в определенной мере выездной туризм становятся для них недоступны, — приводит слова финансового аналитика Михаила Беляева URA.ru.

Рост скрытой безработицы в России прокомментировал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков. Он указал, что общий уровень безработицы остается низким — всего 2,2 процента, однако определенная напряженность существует.