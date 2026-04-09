Росстат: Россияне стали тратить на еду почти половину доходов

Вечерняя Москва

Россияне начали тратить на еду уже около половины своих доходов. Об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Россияне стали тратить на еду почти половину доходов
Ожидается, что тенденция в скором времени может затронуть и граждан со средним достатком. Эксперты связывают ее со сложной экономической ситуацией.

По информации Росстата, впервые за последние 18 лет россияне стали тратить на еду около 39,1 процента своих доходов.

— Но на чем-то люди уже начинают экономить, особенно на тех вещах, которые не сильно видны другим. Например, это проявляется при заказах в торговых сетях, — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

В основном это выражается в том, что граждане начинают все чаще выбирать более дешевые торговые сети. При этом некоторые компании, в которых предлагают не самые дешевые продукты, уже начали свою оптимизацию, чтобы не потерять клиентов.

Замедление экономики сказывается и на других товарах. Особенно чутко на это реагируют люди с низкими доходами.

— Например, сантехника в ванной стоит для них дорого, но, если она понадобилась, придется купить, потому что без нее никак. По продуктам им уже особо ужиматься некуда. Но сокращается потребление вещей — одежду покупают реже или более дешевую... Квартиры, машины и в определенной мере выездной туризм становятся для них недоступны, — приводит слова финансового аналитика Михаила Беляева URA.ru.

Рост скрытой безработицы в России прокомментировал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков. Он указал, что общий уровень безработицы остается низким — всего 2,2 процента, однако определенная напряженность существует.