ЦБ: проблемы с отключением интернета «побуждают население» запасаться наличными

В марте объем наличных денег в обращении в России увеличился на 300 млрд рублей, «что заметно выше значений прошлых лет» для этого месяца, сообщил Центробанк.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — говорится в обзоре, посвященном денежно-кредитной политике.

Это ранее подтверждали результаты опросов регулятора. В феврале граждане чаще стали выбирать хранение сбережений в наличной форме. Их доля за месяц выросла на 3 процентных пункта (п.п.), до 33%, говорилось в информационно- аналитическом комментарии Банка России по данным опроса «инФОМ».