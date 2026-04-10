Иностранцы в России рискуют потерять работу

Свыше 90% иностранных граждан рискуют лишиться работы в РФ в случае повышения минимального порога оплаты труда. Речь идет о высококвалифицированных иностранцах, пишут «Известия».

Как уточняется, в минувшем году таких работников насчитывалось около 76 тыс. Текущая планка — 250 тыс. рублей. Торгово-промышленная палата (ТПП) выступает против этой суммы — она считает порог в 310 тыс. рублей более целесообразным.

Соответствующее заявление подано в Госдуму вице-президентом ТПП. В палате поддерживают идею сделать рынок труда для иностранцев более прозрачным, но опасаются возможных негативных последствий.

Людмила Иванова-Швец, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что увеличение минимального заработка для мигрантов вполне обоснованно. Она отметила, что ориентироваться можно на международные стандарты оплаты труда, которые, как правило, выше российских. В противном случае число работников из этой категории может уменьшиться.

Иностранные специалисты продолжают играть значимую роль в экономике, не представляя угрозы для российских работников, отметила Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров «Сибирского делового союза».

Она подчеркнула, что за последние годы ослабла покупательная способность рубля, что сделало прежний порог в 250 тысяч менее привлекательным. Повышение заработной платы должно компенсировать увеличение затрат на жилье, транспорт и продукты питания.