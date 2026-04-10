Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей впервые со 2 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов, которые приводит РИА Новости.

Согласно сведениям, актуальным на 10:06 по московскому времени, американская валюта подешевела на 23 копейки в сравнении с предыдущим закрытием и установилась на отметке в 76,94 рубля.

К концу текущего года доллар может укрепиться до 95–100 рублей, считают эксперты. Рост ожидается уже во втором квартале 2026-го, однако как быстро это будет происходить, пока предсказать нельзя.

Назван предел падения доллара

Крепкий рубль, в свою очередь, маловероятен из-за слабого платежного баланса, который может упасть до 10 миллиардов долларов с установленных в 2025-м 40 миллиардов.