Частные инвесторы активизировались на Мосбирже

Частные инвесторы в марте вложили в ценные бумаги на Московской бирже 269,5 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем в феврале. Основной приток пришёлся на облигации — 226,8 млрд рублей, ещё 23,1 млрд рублей было инвестировано в акции и 19,6 млрд рублей — в паевые инвестиционные фонды.

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам марта достигло 41 млн, увеличившись за месяц на 322,7 тыс. Ими открыто более 78,3 млн счетов. В марте сделки на бирже заключили свыше 3,2 млн человек. Доля физлиц в объёме торгов акциями составила 67,2%, в облигациях — 10,2%, на срочном рынке — 51%.