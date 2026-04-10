Названа истинная причина кризиса в ЖКХ

Авторы совместного исследования РАНХиГС и ВШЭ пришли к выводу, что установка правительством предельных индексов повышения тарифов на ЖКУ ведет к системному кризису в отрасли, передает Forbes.

За последние десять лет накопленный индекс максимального изменения стоимости коммунальных услуг отстает от накопленной инфляции на 20 процентных пунктов. В результате 63,7% теплоснабжающих организаций и 58,5% водоканалов стали убыточными. По итогам 2025 года отрасль водоснабжения получила убыток почти 30 млрд рублей.

Экономисты предлагают отменить государственное регулирование тарифов и перейти к адресной поддержке нуждающихся. По их расчетам, на 1 рубль бюджетных расходов на такую помощь приходится увеличение тарифной выручки ресурсоснабжающих предприятий на 4–6 рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупреждает, что если ситуация не изменится, то через пять-семь лет граждан ждут не столько высокие тарифы, сколько массовые отключения и непригодная к жизни инфраструктура.