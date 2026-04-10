Злоумышленники начали предлагать россиянам пересчитать платежи за электроэнергию.

О новой схеме мошенничества сообщает РИА Новости.

«Уважаемые абоненты! Сообщаем, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по электроэнергии», — пишут аферисты потенциальным жертвам.

Сразу же после получения такого сообщения злоумышленники предлагают «завершить работы по перерасчету коммунальных платежей».

Если у абонентов возникают вопросы или основания для уточнения начислений, мошенники просят их в кратчайшие сроки предоставить необходимую информацию. Эти данные носят личный характер и позволяют аферистам использовать их для преступлений.

Ранее россиян предупредили о волне афер с арендой жилья. По данным специалистов, анализ объявлений на крупнейших площадках для аренды показал, что до 9-11 процентов новых предложений в крупных городах могут иметь признаки мошенничества.