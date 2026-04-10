Россияне усиленно обзаводятся наличностью «про запас»

В марте Центробанк зафиксировал резкий - на 300 млрд рублей - всплеск объема наличных денег в обращении. Регулятор связывает это с перебоями в работе мобильного интернета и банковских приложений. Потребители услуг не могут адаптироваться к этим условиям и создают запас наличности, чтобы можно было расплатиться за покупки.

© Московский Комсомолец

Мартовский всплеск Центробанк называет нехарактерным, хотя он не был громом с ясного неба. Увеличение наличности в обороте дало о себе знать еще в последние три месяца 2025 года. Сумма увеличилась на 660 млрд рублей – в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Бумажный денежный бум тогда, как и сейчас, в основном объясняется сбоями в работе мобильного интернета, когда безналичные расчеты оказываются недоступными. Свою роль играет и ужесточение банковского контроля за финансовыми операциями, в результате чего карты могут быть заблокированы.

Сегодня темпы роста объема наличных средств и не думают снижаться, идут по нарастающей. Если в феврале объем живых денег увеличился ь на 200 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, то в марте, как было сказано, на 300 млрд.

Тему кэша не обходят стороной эксперты и блогеры. Некоторые рекомендуют расширить запас бумажных денег до одного-трех месяцев. В этой ситуации вы будете жить в автономном режиме и не будете зависеть от продолжительных технических сбоев или при внезапной потере работы. Создавать резерв на три и более месяца они не советуют, поскольку встает проблема хранения этой самой наличности.

Также советуют иметь купюры в разных номиналах и не держать их в одном месте. Ведь если вы создаете трёхмесячный запас, это, по сути, три зарплаты, и их надежнее хранить в разных местах. А чтобы полностью себя обезопасить от всяких ЧП, можно иметь какую-то сумму и в иностранной валюте, если поблизости есть пункт обмена.

Словом, бумажный рубль возвращается в нашу жизнь.

Похоже, что Россия, стоящая на пороге введения цифрового рубля, когда все расчеты будут вестись в безналичной форме, должна изменить стратегические планы. Очевидно, что эти планы отодвинутся «на потом», рост объема налички будет продолжаться, чем дальше, тем интенсивнее. Еще и по той причине, что бизнесу и предприятиям выгодно иметь дело с бумажными купюрами. В связи с последними налоговыми новациями, многие предприятия, чтобы скрыть свою прибыль, уходят в тень, на наличный расчет.

Опасно ли это для экономики страны?

Аналитики утверждают, что рисков никаких нет. Ведь безналичные платежи по-прежнему составляют около 90 %. К тому же, серьезной тенденции к увеличению денег на руках у населения нет. В крупных магазинах налажена бесперебойная работа интернета. А в мелкой розничной сети сбои в работе удается оперативно восстанавливать.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов тоже призывает не поддаваться ажиотажу снятия наличности «про запас».