Специалист Крастелев: прыжок на новую работу — стресс с неизвестным исходом

Смена работы всегда сопровождается непонятными перспективами и риском потерять в доходах. Почему страх оказывается сильнее желания поменять место работы, объяснил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

— Может безработица и низкая, однако уровень закредитованности граждан с каждым годом увеличивается, а спрос на банкротство физлиц среди юристов не уменьшается, — отметил специалист.

По словам Крастелева, состояние неизвестности при выборе нового места трудоустройства — нормальное явление. Тем более человек никогда не может предугадать, сохранится ли прежний доход или качество жизни придется изменить, передает RuNews24.ru.

По мнению эксперта, эта причина в совокупности с кредитными обязательствами часто заставляет сотрудников оставаться на прежнем месте работы.

Крастелев также прокомментировал работу с быстрым заработком (курьеры, таксисты и другие). По словам специалиста, такая подработка может стать спасением в некоторых жизненных обстоятельствах, но рассматривать ее на долгое время не стоит.

Представители бизнеса стали чаще нанимать неидеальных кандидатов: людей без высшего образования или с перерывами в стаже.