Эксперт рассказал, кого ждет выход на пенсию на два года раньше

Законодательство России предусматривает большое число оснований для досрочного выхода на пенсию по старости. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказал доцент Финансового университета Игорь Балынин.

— Гражданам, имеющим страховой стаж более 42/37 лет (мужчины и женщины соответственно), может быть назначена страховая пенсия на два года раньше, — уточнил эксперт.

Помимо этого, страховую пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет могут получить женщины, которые родили пятерых и более детей.

— Также в 50 лет при наличии 30 ИПК страховая пенсия может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, — добавил Балынин.

Страховую пенсию по старости досрочно также могут получить инвалиды по зрению, имеющие I группу: мужчины, достигшие возраста 50 лет, и женщины, достигшие возраста 40 лет.

При этом им необходимо иметь страховой стаж не менее 15 и 10 лет соответственно, передает слова специалиста RT.

До этого Социальный фонд России провел индексацию пенсионных выплат по государственному обеспечению 1 апреля 2026 года. Выплаты более чем четырем миллионам человек увеличили на 6,8 процента.