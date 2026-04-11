Популярный напиток россиян снова подорожает

В ближайшие месяцы цены на пиво могут значительно подняться на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказал журналистам портала Ura.ru глава Совета Союза пивоваров РФ Даниил Бриман.

По его словам, пиво резко подорожало в 2025, затем в начале 2026 года. Это было обусловлено внеплановым повышением акцизов на популярный у россиян напиток, на 15% и 10% соответственно.

Вторым фактором, оказавшим влияние на стоимость, стал рост себестоимости сырья, упаковочных материалов, логистики, оплаты труда персонала пивзаводов, заметил Бриман.

«Даже кризис на Ближнем Востоке может повлиять на удорожание этого напитка. Почему? Из-за эскалации конфликта в этом регионе во всем мире растут цены на энергоресурсы, а также на алюминий — материал, который используют в производстве банок для пива», — разъяснил предприниматель.

Гранулят из Китая и ряда других стран, применяемый при производстве пластиковых бутылок, также подорожал на фоне роста цен на нефть, отметил Бриман.

Бизнесмен уточнил, что дальнейшая коррекция цен возможна только в сторону повышения. Он добавил, что нет никаких предпосылок для снижения стоимости.