Раскрыта денежная формула, позволяющая не работать с 35 лет

В 35-40 лет россияне могут перестать работать и жить на накопления. О специальной формуле рантье рассказала глава Национального центра финансовой грамотности Анна Деньгина, пишет KP.RU.

Финансист указала на «правило 25 лет», когда ежемесячные расходы следует умножить на 12 и на 25.

«То есть, в общей сложности на 300. К примеру, если вы тратите 100 000 рублей в месяц, нужен капитал в 30 миллионов рублей. Если 150 тысяч, то 45 миллионов», — поделилась Деньгина.

По ее словам, если капитал приносит около 4% годовых с учетом инфляции, то деньги не заканчиваются, если тратить их разумно. Именно поэтому используется правило «25 лет».

При росте цен примерно на 6% в год доходность вложений должна быть около 11-12% годовых, чтобы учитывать налоги и сохранять реальную прибыль. Сейчас банковские вклады в среднем дают 11-14% годовых, поэтому расчеты соответствуют текущей ситуации.