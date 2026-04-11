В Британии участились случаи воровства бензина на АЗС на фоне роста цен

В Великобритании зафиксирован рост случаев кражи топлива на фоне резкого увеличения цен, вызванного конфликтом в Иране. Как сообщает газета The Times, даже владельцы роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Aston Martin и Mercedes AMG GT, стали нарушать закон.

Согласно данным цифровой платформы Forecourt Eye, занимающейся взысканием долгов за неоплаченное топливо, в марте ущерб от краж бензина и дизеля на 500 автозаправках королевства возрос на 27% — с £8,3 тыс. до £10,6 тыс. в день (примерно $11-14 тыс.). Если экстраполировать эти данные на все 8,4 тыс. АЗС в стране, то ежедневный ущерб составил бы около £178 тыс. ($240 тыс.).

Кроме того, на 22% увеличилось количество случаев, когда водители заправляют свои автомобили и затем заявляют о том, что не могут оплатить топливо. Также активизировались группы преступников, которые заполняют большие канистры в своих минивэнах и уезжают без оплаты, а затем продают топливо по сниженным ценам на обочинах дорог.

«Это может сделать кто угодно - от владельца ржавого Ford Fiesta до Ferrari. В одном случае с разницей в 30 секунд у нас заправились и уехали без оплаты Aston Martin и Ferrari. Я потерял £300 лишь из-за этих двух машин», — подчеркнул владелец АЗС в графстве Эссекс Горан Рейвен.

За кражу топлива в королевстве предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Однако если сумма похищенного не превышает £50 ($67), многие сотрудники АЗС не обращаются в полицию, так как такие случаи считаются мелкими хищениями и обычно не подлежат расследованию.

По информации автомобильной компании RAC, средняя цена бензина в Великобритании в марте росла рекордными темпами: стоимость литра бензина увеличилась на £0,25 до £1,58 ($2,13), а дизельного топлива — на £0,48 до £1,91 ($2,57).