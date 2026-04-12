Миронов предложил снизить пенсионный возраст для работников сельского хозяйства

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в субботу 11 апреля, предложил предоставить работникам агропромышленного комплекса право на досрочный выход на пенсию.

По его словам, мужчины могли бы выходить на пенсию с 60 лет, женщины — с 55 лет, при стаже работы в сельском хозяйстве 25 и 20 лет соответственно. Политик отметил, что Россия стала одним из лидеров по объёму продаж продовольствия, аграрный сектор — ключевой источник валютных поступлений, но простые работники не чувствуют отдачи от успехов отрасли.

— Сельские труженики заслужили весомый набор социальных льгот, одной из них может стать снижение пенсионного возраста, — цитирует Миронова РИА Новости.

До этого Социальный фонд России провел индексацию пенсионных выплат по государственному обеспечению 1 апреля 2026 года. Выплаты более чем четырем миллионам человек увеличили на 6,8 процента.

Размер страховой пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Какие еще факторы могут повлиять на размер пособия, рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.