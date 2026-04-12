Депутат Свищев: в РФ ввели четкие сроки передачи данных счетчика за воду

Во многих регионах России с 1 апреля введены четкие сроки для передачи показаний счетчика за воду, это позволит избежать переплат. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Во многих регионах ввели четкие временные интервалы для отправки данных, так называемые "окна". Чаще всего это период с 20-го по 25-е число каждого месяца", - сказал он.

Депутат напомнил, что передавать показания можно через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте управляющей компании. По словам парламентария, теперь система стала лояльнее, ведь к расчетам примут среднее потребление за последние полгода. Но если не уложиться с передачей показаний счетчика в указанные временные интервалы - начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода, а они могут быть в два-три раза выше реальных расходов, уточнил Свищев.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщал, что россияне могут получить перерасчет платы за горячее водоснабжение в доме, если температура воды ниже нормы. Для перерасчета можно направить письменное заявление в управляющую компанию.